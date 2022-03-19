Каталог металлических тележек инструментальных под слесарный инструмент от производителя ООО Регион-Петербург в Санкт-Петербурге. Собственное производство.

Компания ООО Регион-Петербург в Санкт-Петербурге представляет большой выбор цельносварных инструментальных тележек на колесиках для оснащения производственных промышленных предприятий и гаражей по ремонту автомобилей различной комплектацией и дополнительным оборудованием под разное количество инструментов. Собстенное производство тележек для хранения слесарного инструмента. Основные преимущества нашей продукции:

Материал корпуса – холоднокатаная сталь толщиной 1 мм;

Антикоррозийное и износостойкое покрытие за счет использования порошковой краски;

Устойчивость к перепаду температур, воздействию растворителей, ГСМ и других агрессивных сред;

Количество выдвижных ящиков определяет заказчик;

Выдвижная система на шариковых телескопических направляющих;

Боковые стенки перфорированы, что позволяет навесить дополнительный ЗИП;

Центральный замок запирания;

Система антиопрокидывания при полном выдвижении ящиков;

Направляющая ручка может переставляться;

4 колеса диаметром 125 мм, одна пара с тормозом;

Резина колес обладает отличными амортизирующими свойствами и обеспечивает надежное сцепление с полом;

Длительный срок службы (при соблюдении правил эксплуатации – не менее 10 лет).

Разновидности инструментальных тележек на колесах в каталоге Spb.Sclad.Ru

Мы рады предложить оптимальное сочетание цены и качества в одном изделии. Они бывают совершенно различных видов и типов:

открытые трех ярусные полочные или закрытые с выдвижными ящиками;

передвижные или подкатные;

наши универсальные модели также отличают по высоте и количеству выдвижных ящиков (бываетот 1 до 8 штук).

не нашли нужную тележку для инструментов, присылайте чертеж или техническое задание на почту spb@sclad.ru и мы изготовим вам нестандартную модель на заказ по индивидуальному размеру или фирменному цвету вашего автосервиса.

Производители слесарных инструментальных тележек для автосервиса

В нашем каталоге представлены две серии тележек инструментальных и двух производителей.

Практик - эта серия WDS производится на заводе нашего партнера Промет;

СТИ - эту серию в фирменных цветах синий с серым мы производим сами на заводе изготовителе МетаКон. Основное применение - автосервисы, гаражи и производственные цеха.

Характеристики открытых тележек для инструментов и с выдвижными ящиками и экранами

Максимальная нагрузка на полку открытой тележки — 50кг;

Максимальна нагрузка на ящик в тележке - 30 кг. Подобное достигается за счет установленных шариковых телескопических направляющих полного выдвижения.

Все основные конструктивные элементы инструменальных тележек выполнены из холоднокатаной стали толщиной 1 мм

На все изделия устанавливаются промышленные поворотные и поворотные с тормозом колеса диаметром 125 мм платформенного крепления (максимальная нагрузка до 100 кг на колесо).

К тому же имеется возможность укомплектовать инструментальную тележку перфорированным экраном, на котором удобно располагать дополнительные держатели для любых инструментов. В качестве дополнительной опции вы можете выбрать резиновый коврик на верхнюю полку или крышку телеги. Это позволит располагать сверху множество различных деталей, не боясь того, что они могут соскользнуть или съехать.

Если стандартная цветовая гамма или размеры по каким-то причинам не устраивают, то мы можем их изменить на Ваш вкус. Обращайтесь – будем рады помочь с оснащением Вашей мастерской и другой инструментальной мебелью!

Применение тележек инструментальных

Цены на подкатные тележки для хранения инструментов на колесах со склада в Санкт-Петербурге (СПб) - оптом и в розницу от Интернет-магазина Spb.Sclad.Ru

Мы сами производим тележки для инструментов на колесах, поэтому можем предложить цены как оптовые, так и розничные в зависимости от статуса заказчика. Итак что мы можем предложить по стоимости:

продажа в розницу, дешево, так как мы являемся производителем;

накопительные скидки для постоянных клиентов;

следите за нашими распродажами и акциями;

оптовые цены в зависимости от суммы сделки;

диллерские цены (скидки до 25 процентов), если вы зарегистрировались как дилер и стали постоянным нашим клиентам;

иногда мы продаем снятые с производства модели по ценам Б/У;

Важно!!! На сайте Spb.Sclad.Ru цены указаны розничные, поэтому если вы хотите купить инструментальные тележки оптом, звоните +7(812)218-15-85, +7(812)987-14-89, обсудим;

На сайте Spb.Sclad.Ru цены указаны розничные, поэтому если вы хотите купить инструментальные тележки оптом, звоните +7(812)218-15-85, +7(812)987-14-89, обсудим; можем предложить дополнительные скидки, если вы будете преобретать сопутствующие товары - наборы инструментов HANS, стеллажи.

Где заказать и купить тележку инструментальную в Санкт-Петербурге (СПб) недорого

Позвонить и заказать по телефону: +7(812)218-15-85, +7(812)987-14-89;

Приехать к нам по адресу: 195197, Россия, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, улица Минеральная, д 13, литер А;

Написать письмо на e-mail: spb@sclad.ru;

Оформить заказ через корзину нашего Интернет-магазина Spb.Sclad.Ru;

Заказать доставку любыми выше перечисленными способами как по нашему региону, так и по всей России. Работаем со всеми транспортными компаниями.

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Если у Вас остались вопросы, звоните по телефону +7(812)218-15-85, +7(812)987-14-89 и наши консультанты помогут подобрать нужную тележку под инструмент, используемый в ваших производственных работах, а также сопутствующие товары - ящики пластиковые различной вместимости.